Путин проведет совещание по проблемам обеспечения лекарствами
16 ноября 2018 09:19
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Президент Владимир Путин 16 ноября в Санкт-Петербурге проведет совещание по проблемам обеспечения лекарствами. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Участники совещания обсудят проблемы доступности медикаментов для населения, механизмы контроля качества лекарственной продукции, а также практику закупок препаратов в разных субъектах Федерации, уделив особое внимание системе льготного лекарственного обеспечения в регионах.
Как ожидается, с докладами выступят министр здравоохранения Вероника Скворцова и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, который возглавляет рабочую группу по подготовке к совещанию, передает Радио Маяк.
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