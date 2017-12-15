Путин предложил освободить граждан от выплат некорректно начисленных налогов на 41 млрд рублей
15 декабря 2017 11:20
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Президент на пресс-конференции 14 декабря предложил освободить граждан от некорректно начисленных налогов.
Российский лидер указал на то, что некоторые налоги ложатся «тяжелым бременем на граждан и на бизнес», и такая ситуация не отвечает не только интересам рядовых граждан и предпринимателей, но и государства.
По словам президента, речь идет о 42 миллионах человек, – общий объем задолженности которых составляет 41 миллиард рублей. В качестве примера глава государства привёл долги по капремонту и накопленные за несколько лет налоговые задолженности.
Путин добавил, что такая же ситуация сложилась и среди индивидуальных предпринимателей, где почти у трех миллионов представителей бизнеса образовалась задолженность в размере 15 миллиардов рублей, передает Радио Маяк.
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