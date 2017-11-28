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Путин подписал закон об удвоении ставок налога на игорный бизнес

28 ноября 2017 11:00
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Путин подписал закон об удвоении ставок налога на игорный бизнес С выигрышей более 15 тыс. рублей в бюджет будет взиматься НДФЛ.
С выигрышей более 15 тыс. рублей в бюджет будет взиматься НДФЛ.

Президент России Владимир Путин подписал закон об удвоении ставок налога на игорный бизнес. Соответствующие изменения были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь ставка налога с игрового автомата или игрового стола составит от 1,5-125 тыс. рублей до 3-250 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.

Процессинговых центры букмекерских контор и тотализаторов будут облагаться налогом от 2,5 до 3 млн рублей каждый. Но если процессинговые центры не осуществляют учет интерактивных ставок, ставка налога будет варьироваться от 50 до 250 тыс. рублей.

Помимо этого, с выигрышей более 15 тыс. рублей в бюджет будет взиматься НДФЛ. Минимум не подлежащего налогообложению дохода от выигрыша составляет 4 тыс. рублей.
Напомним, что 15 ноября Государственная дума приняла инициированный правительством России закон о повышении налога на игорный бизнес, пишут "Известия".


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