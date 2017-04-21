Путин подписал указ о призыве на двухмесячные военные сборы
21 апреля 2017 13:09
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На военные сборы призываются так называемые «запасники».
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве россиян на военные сборы в 2017 году, сообщает ФедералПресс.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, на военные сборы призываются так называемые «запасники».
«Призвать в 2017 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных силах России, в органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», – говорится в указе.
Подписанный президентом документ вступает в силу со дня своего опубликования.
Nation News писал, что ранее Владимир Путин подписал документ по призыву на военную службу – в вооруженные силы планируется набрать 142 тысячи человек.
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