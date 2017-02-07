Путин объявил внезапную проверку Воздушно-космических сил
7 февраля 2017 12:28
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Сегодня по решению Верховного главнокомандующего Владимира Путина началась внезапная проверка Воздушно-космических сил. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
По его словам, проверка проводится для оценки готовности органов военного управления и войск и для выполнения учебно-боевых задач.
С 9 часов органы военного управления, соединения и воинские части приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности.
Шойгу приказал в ходе всех мероприятий обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности, не допустить отрицательного воздействия на природную среду, пишет ФедералПресс.
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