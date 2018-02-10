Путин назвал "Лыжню России" праздником спорта и дружеского общения
10 февраля 2018 15:26
153
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXXVI открытой Всероссийской массовой гонки "Лыжня России".
Всероссийская массовая гонка "Лыжня России" проходит в субботу в 73 регионах страны. "Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. Соревнования проводятся с целью популяризации лыжного спорта, привлечения населения к занятиям зимними видами спорта, к сдаче нормативов ГТО, сообщает ТАСС.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
534
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
568
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1818
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
616
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
613
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
7364
Фоторепортажи
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
428
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3511
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2020
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2447
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2341
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1965
Мероприятия
В Новокуйбышевске прошла поминальная панихида в память о погибших сотрудников на пожаре здания УВД в Самаре 10 февраля 1999 года