Путин изменил состав президиума Госсовета
23 ноября 2017 14:02
38
Президент России Владимир Путин провел ротацию состава президиума Государственного совета РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.
Так в состав президиума вошли: глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров, глава республики Марий Эл Александр Евстифеев, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Белгородской области Евгений Савченко.
Отметим, что в прежнем составе президиума находились главы Хакасии, Дагестана, ХМАО-Югры, Волгоградской области, Татарстана, Калмыкии, Смоленской области и Магаданской области, сообщает "ФедералПрессfedpress.ru/news/77/policy/1900911".
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4717
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1657
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8538
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2388
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9658
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2775
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
1190
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1377
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1729
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1621
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1352
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2984
Мероприятия