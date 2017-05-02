Путин и Трамп запланировали на сегодня телефонные переговоры
2 мая 2017 09:51
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Президент США Дональд Трамп намерен провести во вторник телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, следует из распространенного пресс-службой Белого дома графика президента. Разговор запланирован на 19.30 мск.
Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, вероятно, обсудит конфликт в Сирии, передает агентство Рейтер. Это будет третий разговор двух президентов с момента инаугурации Трампа.
Первый состоялся в конце января. Второй - в начале апреля, когда Трамп выразил Путину соболезнования в связи с терактом в Петербурге, передает Радио Маяк.
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