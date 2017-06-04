Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 15 июня
4 июня 2017 10:06
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Программа «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» выйдет в эфир российских телеканалов 15 июня, сообщила в воскресенье пресс-служба администрации главы государства.
«Пятнадцатого июня 2017 года в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в 2017 году прямая линия с главой государства пройдет не в апреле, как это обычно происходит, а позже. При этом официальный представитель Кремля отметил, что программа должна выйти в эфир раньше августа.
«Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» в текущем году станет уже 15-й по счету. В прошлом году программа вышла в эфир 14 апреля и продолжалась 3 часа 38 минут, сообщают "Известия".
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