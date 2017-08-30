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Прощание со скрипачом Дмитрием Коганом пройдет в субботу, 2 сентября, в Колонном зале Дома союзов. Об этом сообщил РИА Новости пианист Юрий Розум.Отпевание пройдет в храме на Ордынке. Место похорон пока не определено. Заслуженный артист России, известный скрипач Дмитрий Коган скончался накануне в Москве после тяжелой болезни. Ему было 38 лет.