Прощание с сатириком Задорновым пройдет в Подмосковье

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Прощание с известным сатириком Михаилом Задорновым, который скончался в четверг на 70-м году жизни, пройдет в воскресенье в подмосковной клинике.

«Прощание запланировано на 12 ноября в одной из подмосковных клиник», — сказал ТАСС источник, близкий к семье Задорнова. По словам собеседника агентства, родственники сатирика настояли на том, чтобы церемония прошла в камерной обстановке.

Как ранее сообщал портал iz.ru, похороны артиста пройдут в Латвии. Задорнов скончался 9 ноября в одной из клиник Москвы, ему было 69 лет. Сатирик долгое время страдал от онкологического заболевания.





Фото: Global Look Press