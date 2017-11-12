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Прощание с сатириком Задорновым пройдет в Подмосковье Похороны артиста пройдут в Латвии.
Прощание с сатириком Задорновым пройдет в Подмосковье
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Прощание с сатириком Задорновым пройдет в Подмосковье

12 ноября 2017 10:57
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Прощание с сатириком Задорновым пройдет в Подмосковье Похороны артиста пройдут в Латвии.
Похороны артиста пройдут в Латвии.

Прощание с известным сатириком Михаилом Задорновым, который скончался в четверг на 70-м году жизни, пройдет в воскресенье в подмосковной клинике.

«Прощание запланировано на 12 ноября в одной из подмосковных клиник», — сказал ТАСС источник, близкий к семье Задорнова. По словам собеседника агентства, родственники сатирика настояли на том, чтобы церемония прошла в камерной обстановке.

Как ранее сообщал портал iz.ru, похороны артиста пройдут в Латвии. Задорнов скончался 9 ноября в одной из клиник Москвы, ему было 69 лет. Сатирик долгое время страдал от онкологического заболевания.


Фото: Global Look Press

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