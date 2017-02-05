Прощание с актером Георгием Тараторкиным пройдет 6 февраля
5 февраля 2017 09:49
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Прощание с народным артистом РСФСР Георгием Тараторкиным, скончавшимся на 73-м году жизни, пройдет в понедельник, 6 февраля в Театре Моссовета, передает Радио Маяк.
"Прощание с Георгием Георгиевичем пройдет в понедельник в нашем театре, оно начнется в 11:00 мск, - отметили в пресс-службе. - Похороны состоятся в этот же день на Троекуровском кладбище".
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