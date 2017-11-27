Прощание с Дмитрием Хворостовским пройдёт сегодня в Концертном зале Чайковского в Москве

157

Согласно завещанию артиста, его прах будет разделен на две части и захоронен в Москве и Красноярске, сообщает Интерфакс.В столице его похоронят на Новодевичьем кладбище. Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56 году жизни после продолжительной борьбы с опухолью мозга.