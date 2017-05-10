Прокуратура поинтересовалась справками водителей
10 мая 2017 09:09
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Московские суды лишили прав 320 водителей, имевших медицинские противопоказания к вождению, рассказали "Ъ" в прокуратуре Москвы. "Всего по результатам надзорной деятельности в 2016 году прокурорами в порядке ст. 45 ГПК РФ в суды направлено более 450 исков о прекращении действия права на управление транспортными средствами",— рассказал "Ъ" начальник отдела по надзору за соблюдением законодательства в сфере обеспечения правопорядка прокуратуры Москвы Дмитрий Романов. По его словам, окружным прокуратурам поручено провести проверку с целью выявить граждан, не имеющих права водить автомобиль.
Напомним, что ГИБДД при выдаче водительских прав требует у водителей медсправку. Медкомиссия должна проверять в том числе, не подвержен ли гражданин наркотической или алкогольной зависимости, запрашивая информацию у соответствующих государственных диспансеров. По факту такая проверка проводится далеко не всегда, но справка при этом выдается, и за руль садятся больные люди. Генпрокуратура говорит об этой проблеме еще с 2010 года. В 2016 году прокуратуры разных уровней направили в суды в общей сложности 33 тыс. исков о лишении прав водителей, 30 тыс. из них были удовлетворены.
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