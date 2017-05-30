Производителей лекарств обяжут советоваться с пациентами
30 мая 2017 09:56
23
Минпромторг совместно с Минздравом прорабатывает возможность обязать производителей лекарств советоваться с объединенными пациентскими организациями о выпуске продукции, необходимости конкретных препаратов на рынке и их форме. Ведомства уже ведут переговоры с фармзаводами и пациентами по этому вопросу. Нововведения нужны для того, чтобы улучшить качество лекарственных препаратов, объясняют чиновники.
Производителей лекарств могут обязать обсуждать с пациентами планы работы. А пациенты, в свою очередь, смогут высказывать пожелания, например, о предпочтительной форме лекарства. Возможность ввести такую норму сейчас прорабатывают Минпромторг совместно с Минздравом, рассказал «Известиям» член общественного совета при Минздраве Юрий Жулев. По его словам, производители, когда разрабатывают препараты, должны общаться с пациентами, принимая во внимание их пожелания, в том числе по комплектации и удобству в применении. Например, если это шприцы, то пациенты должны высказаться об удобстве ручки.
— Компания-производитель на самых ранних этапах должна начать информировать пациентское сообщество о перспективах и возможностях лекарства. Потом информировать о прохождении клинических исследований. Далее, при запуске препаратов, приглашать на завод для ознакомления с процессом производства, отвечать на вопросы, согласовать очень больной вопрос — комплектацию. Она должна быть удобна для применения, — рассказал Юрий Жулев.
В Минпромторге подтвердили «Известиям» работу над идеей. В какой форме может быть закреплена новая норма, чиновники пока сказать не могут — этот вопрос еще прорабатывается. В Минздраве ситуацию не прокомментировали.
Фото pixabay.com.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
253
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
1120
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
702
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1408
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1512
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1696
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1567
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1220
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
777
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1123
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2400
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3390
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают