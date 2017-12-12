Я нашел ошибку
Главные новости: 
«Только благодаря оказавшемуся рядом сотруднику полиции, которая так профессионально сработала, я нахожусь сейчас наконец-то со своим ребенком у себя дома».
Жительница Башкортостана случайно нашла в Самаре пропавшего два года назад сына
Владелец предприятия — Управление делами президента — выделил компании помещения в центре Москвы.
Производитель вина «Массандра» откроет первые фирменные магазины за пределами Крыма
По итогам конкурса было присвоено две премии продолжателям традиций Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы.
В Самаре наградили победителей творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в адрес руководителей ООО «Жилуниверсал», МП «Универсалбыт», ООО «МКС-Самара», ООО «УК Квартал» внесены представления.
Прокуратура Кировского района выявила многочисленные нарушения при очистке придомовых территорий района
По итогам проверки виновные лица привлекут к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.
В Новокуйбышевске дети получили просроченные подарки. Дмитрий Азаров потребовал заменить все подарки в регионе
Это тот случай, когда надо
Олимпийское собрание выступило за участие российских спортсменов в Играх под нейтральным флагом
Инструктаж сборщиков подписей и сбор могут начаться после новогодних праздников.
Кремль обсудил с регионами процедуру сбора подписей за Путина на выборах президента
Компании создавали видимость конкуренции при проведении аукционов на поставку лекарств и медицинских изделий для медучреждений на сумму свыше 400 млн руб.
После сигнала активистов ОНФ участники картельного сговора в Самарской области заплатят штраф в 90 млн рублей
сегодня  Среда, 13 декабря, 00:58
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/12:
USD 58.84
-0.39
EUR 69.3
-0.5
Искать
Новости /  В стране  

Производитель вина «Массандра» откроет первые фирменные магазины за пределами Крыма

12 декабря 2017 22:29
150
Владелец предприятия — Управление делами президента — выделил компании помещения в центре Москвы.
Крымское ФГУП «Массандра» в 2018 году начнет развивать фирменную розницу в Москве и откроет как минимум три магазина в центре города. Об этом РБК рассказала гендиректор завода Янина Павленко. По ее словам, в декабре компания подписала документы с Управлением делами президента о передаче на баланс предприятия трех помещений в Москве.

«Управление делами президента наделило нас имуществом, уже ездили смотреть помещения. Три магазина в центровых местах города будет точно», — рассказала Павленко. В частности, фирменные магазины «Массандры» планируется открыть на Тверской и на Садовом кольце, уточнила Павленко. Точные адреса магазинов Павленко не назвала. На запрос РБК в управлении не ответили.

«Массандра» — один из крупнейших производителей вина в России, основанный в 1894 году князем Львом Голицыным. Совет министров Крыма после присоединения полуострова к России в 2014 году передал «Массандру» Управлению делами президента России.

О планах открыть фирменные магазины на территории «материковой» России Павленко рассказывала еще в 2016 году. Тогда управделами «подыскивало помещение», говорила Павленко. ​На момент воссоединения Крыма с Россией у «Массандры» не было ни одного своего фирменного магазина. «Те магазины, которые находились в Крыму, — это были магазины частного предприятия с одноименным названием», — поясняла Павленко.

Сейчас, согласно сайту «Массандры», у компании есть 27 фирменных магазинов и баров на территории Большой Ялты, Большой Алушты и в Судакском регионе. Эти торговые точки получают продукцию напрямую с завода и реализуют ее по заводским ценам. В Москве и других городах России все торговые точки, которые реализуют продукцию «Массандры», работают через дистрибьюторов.

«Массандра» объединяет восемь винодельческих хозяйств и производит продукцию из винограда с крымских виноградников, которые тянутся от Фороса до Судака общей площадью около 4 тыс. га. Это позволило компании стать первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Коллекция вин «Массандры» насчитывает около 1 млн бутылок.

В 2016 году «Массандра» заморозила цены на свою продукцию на два года — до ввода моста из Краснодарского края в Крым.

В 2017 году «Массанд​ра» увеличила сбор винограда на 14%, до 17,4 тыс. т, сообщала компания в ноябре. Выручка «Массандры» за 2016 год выросла на 5% и составила 1,5 млрд руб. Чистая прибыль сократилась на 24%, до 315 млн руб.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5490
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2027
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8935
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2680
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10426
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3057
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2508
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1658
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2026
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1919
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1611
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3249
Весь список

Мероприятия
В Самаре наградили победителей творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова
В музее Алабина откроется новогодняя выставка-ярмарка «Сделано в Самаре»
В Самаре состоится один из федеральных окружных полуфиналов Всероссийского конкурса «Лидеры России»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда