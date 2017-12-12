Производитель вина «Массандра» откроет первые фирменные магазины за пределами Крыма

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«Управление делами президента наделило нас имуществом, уже ездили смотреть помещения. Три магазина в центровых местах города будет точно», — рассказала Павленко. В частности, фирменные магазины «Массандры» планируется открыть на Тверской и на Садовом кольце, уточнила Павленко. Точные адреса магазинов Павленко не назвала. На запрос РБК в управлении не ответили.«Массандра» — один из крупнейших производителей вина в России, основанный в 1894 году князем Львом Голицыным. Совет министров Крыма после присоединения полуострова к России в 2014 году передал «Массандру» Управлению делами президента России.О планах открыть фирменные магазины на территории «материковой» России Павленко рассказывала еще в 2016 году. Тогда управделами «подыскивало помещение», говорила Павленко. ​На момент воссоединения Крыма с Россией у «Массандры» не было ни одного своего фирменного магазина. «Те магазины, которые находились в Крыму, — это были магазины частного предприятия с одноименным названием», — поясняла Павленко.Сейчас, согласно сайту «Массандры», у компании есть 27 фирменных магазинов и баров на территории Большой Ялты, Большой Алушты и в Судакском регионе. Эти торговые точки получают продукцию напрямую с завода и реализуют ее по заводским ценам. В Москве и других городах России все торговые точки, которые реализуют продукцию «Массандры», работают через дистрибьюторов.«Массандра» объединяет восемь винодельческих хозяйств и производит продукцию из винограда с крымских виноградников, которые тянутся от Фороса до Судака общей площадью около 4 тыс. га. Это позволило компании стать первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Коллекция вин «Массандры» насчитывает около 1 млн бутылок.В 2016 году «Массандра» заморозила цены на свою продукцию на два года — до ввода моста из Краснодарского края в Крым.В 2017 году «Массанд​ра» увеличила сбор винограда на 14%, до 17,4 тыс. т, сообщала компания в ноябре. Выручка «Массандры» за 2016 год выросла на 5% и составила 1,5 млрд руб. Чистая прибыль сократилась на 24%, до 315 млн руб.