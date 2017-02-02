Приставы закрыли подъезд к полигону для размещения бытовых отходов в Саратовской области
2 февраля 2017 13:02
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В Лысогорском районе приставы на 60 суток приостановили деятельность полигона для бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП. Одно из муниципальных унитарных предприятий использовало земельный участок площадью 10 тыс кв.м. для сброса жидких бытовых отходов без проектной документации и санитарно-эпидемиологического заключения на подобную деятельность.
Кроме того, там не проводились мероприятия по защите подземных вод от загрязнения при оборудовании котлованов для хранения ЖБО. Было возбуждено исполнительное производство. Подъезд к объекту в настоящее время ограничен, пишет СарБК.
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