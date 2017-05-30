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Приставам разрешат задерживать неплательщиков алиментов

30 мая 2017 10:12
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Приставам разрешат задерживать неплательщиков алиментов
Госдума рассмотрит законопроект, который даст возможность привлекать должников не только к административной, но и к уголовной ответственности.

Судебные приставы могут получить право задерживать и доставлять неплательщиков алиментов в суд или ОВД без участия полиции. Соответствующий документ, ранее поддержанный комиссией правительства по законопроектной деятельности, Госдума планирует рассмотреть в первом чтении уже в начале июня. В случае принятия законопроекта неплательщиков станет проще привлекать к уголовной ответственности, поскольку согласно ст. 157 Уголовного кодекса РФ (предусматривающей лишение свободы на срок до одного года) такая санкция грозит тем, кто ранее уже привлекался по административной статье.

Поправки к ст. 27.2 и 27.3 Кодекса об административных правонарушениях в феврале 2017 года внесли глава комитета по госстроительству Госдумы Павел Крашенинников и бывший глава УФССП по Башкирии, депутат Зариф Байгускаров (оба — «Единая Россия»). Ранее документ поддержали правительственная комиссия по законопроектной деятельности и комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Сейчас «уклонисты» часто игнорируют вызовы приставов, следует из пояснительной записки к законопроекту. В случае принятия поправок сотрудники ФССП могут получить право самостоятельно задерживать и доставлять в суды и отделения полиции граждан, которые отказываются платить алименты на содержание детей или нетрудоспособных родителей, не исполняя нотариальное соглашение или решение суда. Тем самым «злостных алиментщиков» станет проще привлекать и к уголовной ответственности: согласно ст. 157 УК РФ тем, кто ранее привлекался по административной статье, грозит лишение свободы на срок до одного года, пишут "Известия".
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