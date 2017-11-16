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Причиной крушения самолета в Хабаровском крае стала нехватка топлива

16 ноября 2017 09:10
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Причиной крушения самолета в Хабаровском крае стала нехватка топлива Погибли шесть человек.
Погибли шесть человек.

Нехватка авиационного топлива, скорее всего, стала причиной крушения самолета  Л-410  в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости источник в авиационных кругах.

Напомним, при заходе на посадку разбился летевший из Хабаровска в Нелькан самолет принадлежащий "Хабаровским авиалиниям". Погибли шесть человек, кроме 3 -летней девочки, сейчас она в больнице. По оценке специалиста, "скорее всего, ребёнок находился в хвостовой части, на которую не попали крупные куски самолета", что позволило ей сохранить жизнь.

Шестнадцатое ноября объявлено в Хабаровском крае днем траура по шестерым погибшим в крушении L-410 в поселке Нелькан.
Выжившую девочку сегодня перевезут на лечение в Хабаровск. Возбуждено уголовное дело.
Власти региона выделят материальную помощь семьям погибших в размере одного миллиона рублей, передает Радио Маяк.

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