Президент ограничил возможность проведения митингов на время Кубка конфедераций и ЧМ-2018
10 мая 2017 12:23
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который устанавливает особые меры безопасности на время проведения Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Особые правила будут действовать с 1 июня по 12 июля 2017 года и с 25 мая по 25 июля 2018 года. Все публичные мероприятия, включая митинги, шествия, демонстрации, запланированные в городах, где будут проходить матчи, состоятся в том месте и в то время, которое согласует администрация.
Проведение мероприятия власти должны будут согласовать с МВД и территориальными органами безопасности.
Помимо этого указ останавливает на время проведения соревнований опасные производства в городах, принимающих матчи. Президент также поручил местным властям определить территорию, на которой будет действовать запрет на продажу алкоголя в стеклянной таре.
Напомним, что 12 июня отмечается День России. На этот день оппозиционер Алексей Навальный запланировал акции в разных городах, пишет ФедералПресс.
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