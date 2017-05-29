Президент Владимир Путин объявил в России Десятилетие детства
29 мая 2017 14:00
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Десятилетие продлится с 2018 по 2027 годы. Это решение было принято для совершенствования госполитики в сфере защиты детства. Объявленное десятилетие станет продолжением национальной стратегии действий в интересах детей (2012–2017 годы).
Указ, который подписал Путин, обязывает правительство в течение трех месяцев составить план мероприятий, которые будут проводиться в рамках Десятилетия детства, пишет "ФедералПресс".
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