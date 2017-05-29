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Президент Владимир Путин объявил в России Десятилетие детства

29 мая 2017 14:00
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Президент Владимир Путин объявил в России Десятилетие детства
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Десятилетие продлится с 2018 по 2027 годы. Это решение было принято для совершенствования госполитики в сфере защиты детства. Объявленное десятилетие станет продолжением национальной стратегии действий в интересах детей (2012–2017 годы).

Указ, который подписал Путин, обязывает правительство в течение трех месяцев составить план мероприятий, которые будут проводиться в рамках Десятилетия детства, пишет "ФедералПресс".


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Комментарии

29 мая 2017 14:28
Наталия.
Очень хорошо.Национальная стратегия нужна - 30 лет стою ,как мать одиночка в очереди на улучшение жилищных условий ,№2600.когда получу?С моей дочери за квартиру,которая по программе переселения из аварийного и ветхого жилья получила смотровой ордер,затребовали деньги.На каком основании?А у неё 2 несовершеннолетних детей .И это забота о детях в нашем государстве.




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