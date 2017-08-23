Предложено отменить административный арест за неуплату дорожных штрафов в срок
23 августа 2017 09:27
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По словам авторов поправок, в настоящее время неуплата штрафа в установленный срок предусматривает его двухкратное увеличение, либо административный арест, либо обязательные работы.
Депутаты отмечают, что "зачастую, гражданин, управляющий транспортным средством, который перемещается из одного региона в другой, совершив правонарушение, может даже не знать о привлечении к административной ответственности.
Парламентарии считают, что такие меры не являются адекватными и гуманными, поскольку штраф не уплачен не в результате злостного уклонения гражданина от уплаты штрафа, а в связи с его возможной неосведомленностью. По словам депутатов, законопроект направлен на защиту прав автовладельцев, передает Радио Маяк.
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