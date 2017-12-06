Правительство запретило госкорпорациям класть бюджетные деньги на депозит
6 декабря 2017 12:53
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Правительство опубликовало правила предоставления субсидий из федерального бюджета госкорпорациям, государственным компаниям (в определении закона о некоммерческих организациях) и публично-правовым компаниям. Документ, который касается субсидий на «капитальные» цели, запрещает таким компаниям складывать полученные средства на депозиты. Ранее подобную практику критиковали Минфин и Счетная палата.
Соглашение о предоставлении субсидии должно предусматривать несколько запретов, следует из правил правительства. Полученные средства не должны размещаться на депозитах, «а также в иных финансовых инструментах». Кроме того, нельзя, например, покупать на них валюту (за исключением случаев, когда она необходима для поставок высокотехнологичного импортного оборудования) и перечислять их в уставные капиталы других организаций. Документ регламентирует субсидии на инвестиции в объекты капитального строительства, которые находятся в собственности корпораций, покупку недвижимости, а также на взносы в капиталы юрлиц, чьи доли находятся в собственности госкорпораций.
Запреты на размещение бюджетных денег в депозитах и покупку валюты распространяются на госкорпорации (такие, как «Росатом», «Роскосмос», «Ростех») и госкомпании («Автодор»), которые законодательно являются некоммерческими организациями. Извлечение прибыли не является их основной целью, сообщает РБК.
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