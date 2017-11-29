Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Жигулевске отец наказал сына раскаленной отверткой
В Жигулевске отец наказал сына раскаленной отверткой
В Самаре чиновников мэрии будут возить на работу за 5 миллионов рублей Сейчас идет поиск подрядчика.
В Самаре чиновников мэрии будут возить на работу за 5 миллионов рублей
Юных самарцев приглашает
Юных самарцев приглашает "Волшебная зима в Муми-доле"
В Самарской области полицейские продолжают оказывать правовую помощь детям и их законным представителям Решено продлить акцию до 20 декабря 2017 года.
В Самарской области полицейские продолжают оказывать правовую помощь детям и их законным представителям
С 28 ноября по 27 декабря путешествовать в поездах можно будет с 50%-ной скидкой Скидка применяется к стоимости проезда и не распространяется на дополнительные услуги.
С 28 ноября по 27 декабря путешествовать в поездах можно будет с 50%-ной скидкой
Ряд детсадов и школ Самары не будут приглашать Дедов Морозов Такой шаг объясняют борьбой с коррупцией.
Ряд детсадов и школ Самары не будут приглашать Дедов Морозов
Юные самарцы заинтересовались конкурсом с международным участием «Спутник» Количество желающих попробовать себя в качестве инженеров-исследователей выросло в 5 раз
Юные самарцы заинтересовались конкурсом с международным участием «Спутник»
За допинг уволят всех Согласно новому закону работу может потерять весь персонал, обслуживавший уличенного в употреблении запрещенных препаратов спортсмена.
За допинг уволят всех
сегодня  Среда, 29 ноября, 12:54
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/11:
USD 58.41
0.13
EUR 69.49
-0.01
Искать
Новости /  В стране  

Правительство выделит деньги на повышение зарплат работников культуры

29 ноября 2017 10:48
98
Правительство выделит деньги на повышение зарплат работников культуры Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Правительство РФ выделит 208,4 млн рублей на повышение зарплат работников федеральных госучреждений культуры, пишут "Известия".

Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев среду, 29 ноября.
Такое решение позволит обеспечить достижение в 2017 году запланированных показателей заработной платы работников федеральных государственных учреждений культуры.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4844
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1730
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8619
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2439
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9784
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2824
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
1802
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1429
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1776
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1665
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1394
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3028
Весь список

Мероприятия
В Самаре в кинотеатре «Вертикаль» состоится премьера фильма «Мозг. Вторая Вселенная»
В Самаре состоится награждение победителей Межрегионального конкурса «Экочудо»
В ДК «Металлург» в Самаре начинаются общедоступные мероприятия проекта «Театральный маршрут»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре один из трамваев украсит герб Штутгарта

490

Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми

371

Дмитрий Азаров вошел в топ-5 глав регионов РФ в сфере ЖКХ

342
за неделю

В Самаре появится Северное шоссе

2435

В Самарской области после столкновения с мусоровозом погиб водитель "тринадцатой"

2265

Когда зима придет в Самару?

2073
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда