Правительство выделит деньги на повышение зарплат работников культуры
29 ноября 2017 10:48
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Правительство РФ выделит 208,4 млн рублей на повышение зарплат работников федеральных госучреждений культуры, пишут "Известия".
Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев среду, 29 ноября.
Такое решение позволит обеспечить достижение в 2017 году запланированных показателей заработной платы работников федеральных государственных учреждений культуры.
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