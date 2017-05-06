Правительство внесло в Госдуму законопроект о курортном сборе
6 мая 2017 11:37
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект, который предусматривает взимание платы в ряде регионов за пользование курортной инфраструктурой.
«Законопроектом предусматривается проведение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Отмечается, что в эксперименте будут участвовать курортные инфраструктуры Республики Крым, а также Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев.
Целью законопроекта является создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, сохранение, восстановление и развитие курортов. Предполагается, что власти регионов сами установят размер сбора, но он не должен превышать 100 рублей с человека в день. Вместе с тем в законопроекте также определены льготные категории граждан, которые будут освобождены от уплаты курортного сбора, пишут «Известия».
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