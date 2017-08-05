Правительство расширило список наркотических и психотропных веществ
5 августа 2017 09:47
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Правительство РФ приняло решение дополнить перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, пишут "Известия".
«Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России, дополнен рядом новых психоактивных веществ», — говорится в справке к документу, опубликованному в субботу на сайте кабинета министров.
Как отмечается в тексте документа, всего список наркотических веществ пополнился 14 веществами и одно новое психоактивное вещество было добавлено в перечень «Психотропные вещества».
В пояснительной записке к документу отмечается, что принятые меры необходимы для государственного контроля за оборотом новых видов наркотических средств.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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