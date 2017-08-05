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Правительство расширило список наркотических и психотропных веществ

5 августа 2017 09:47
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Правительство расширило список наркотических и психотропных веществ Всего список наркотических веществ пополнился 14 веществами.
Всего список наркотических веществ пополнился 14 веществами.

Правительство РФ приняло решение дополнить перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, пишут "Известия".

«Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России, дополнен рядом новых психоактивных веществ», — говорится в справке к документу, опубликованному в субботу на сайте кабинета министров.

Как отмечается в тексте документа, всего список наркотических веществ пополнился 14 веществами и одно новое психоактивное вещество было добавлено в перечень «Психотропные вещества».

В пояснительной записке к документу отмечается, что принятые меры необходимы для государственного контроля за оборотом новых видов наркотических средств.


Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

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