Правительство планирует приобщить к здоровому образу жизни 60% россиян
7 августа 2017 11:00
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Правительство России утвердило паспорт проекта «Формирование здорового образа жизни». Одна из его целей – довести долю граждан, ведущих здоровый образ жизни, до 60 % к 2025 году.
Чиновники понимают под этим снижение уровня потребления табака, вредных продуктов и алкоголя, в том числе через усовершенствование законодательства, регулирующего их рекламу.
Под ведущими здоровый образ жизни подразумеваются в том числе граждане, систематически занимающиеся физкультурой и спортом.
К 2025 году доля граждан, занимающихся физическими нагрузками, должна составить 45%, пишет "ФедералПресс".
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