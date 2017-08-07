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Правительство планирует приобщить к здоровому образу жизни 60% россиян

7 августа 2017 11:00
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Правительство планирует приобщить к здоровому образу жизни 60% россиян
Чиновники понимают под этим снижение уровня потребления табака, вредных продуктов и алкоголя.

Правительство России утвердило паспорт проекта «Формирование здорового образа жизни». Одна из его целей – довести долю граждан, ведущих здоровый образ жизни, до 60 % к 2025 году.

Чиновники понимают под этим снижение уровня потребления табака, вредных продуктов и алкоголя, в том числе через усовершенствование законодательства, регулирующего их рекламу.

Под ведущими здоровый образ жизни подразумеваются в том числе граждане, систематически занимающиеся физкультурой и спортом.

К 2025 году доля граждан, занимающихся физическими нагрузками, должна составить 45%, пишет "ФедералПресс".
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