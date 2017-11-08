Правительство определило размеры бюджетной помощи Крыму и Чечне
8 ноября 2017 10:50
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Чечня, Крым и Севастополь, у которых поступления из федерального бюджета выше их собственных доходов, получат отдельные дотации на сбалансированность своих бюджетов в 2018 году. Ко второму чтению проекта федерального бюджета в Госдуме правительство предложило распределить в пользу трех регионов 45,7 млрд руб. отдельными, «именными», статьями расходов.
Республике Крым планируется выделить 23,2 млрд руб., городу Севастополю — 5,4 млрд руб. Чеченская Республика получит 17,1 млрд руб. Речь идет о дотациях, чтобы обеспечить сбалансированность регионального бюджета (есть и другие виды дотаций). Другим регионам «именные» дотации на сбалансированность не предусмотрены, следует из правительственных поправок ко второму чтению.
Эти дотации Чечне, Крыму и Севастополю уже прописывались отдельными строками в бюджете 2017 года. По данным Федерального казначейства на 1 сентября, дотации на сбалансированность Чечне в этом году планируются на уровне 17,3 млрд руб., Крыму — 18,7 млрд руб., а Севастополю — 5,7 млрд руб., пишет РБК.
Фото pixabay.com.
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