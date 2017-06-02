Правительство России не планирует увеличивать налоги в ближайшем будущем
2 июня 2017 10:27
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Правительство России не планирует увеличивать налоги в ближайшем будущем"В том числе - после президентских выборов в 2018 году". Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, передает Радио Маяк.
По его словам, "налоговая система должна быть стабильной и на следующий политический цикл". "Повышение пенсионного возраста в России не произойдет без общественного консенсуса, президент на совещаниях никогда не выражал готовность к этой мере", заявил Шувалов.
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