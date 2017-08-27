Посольство РФ предупредило россиян об угрозе терактов в Великобритании

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Посольство России в Великобритании предупредило россиян о высоком уровне террористической угрозы в стране. Об этом сообщается в заявлении диппредставительства.Также дипломаты рекомендовали гражданам РФ не посещать карнавал в районе Ноттинг-Хилл в Лондоне, который состоится 27 и 28 августа. Они напомнили, что на празднике ежегодно фиксируются правонарушения из-за нетрезвых участников карнавала, а учитывая высокую террористическую угрозу, опасность возросла в разы, передает Радио Маяк.