Я нашел ошибку
Главные новости: 
Информация об этом появилась в группе добровольного поисково-спасательного отряд «Лиза Алерт».
84-летняя пенсионерка, пропавшая в Сызранском районе, найдена живой
Он допустил столкновение с движущейся во встречном направлении «Калиной» и с обгоняемым транспортным средством (марка сейчас устанавливается), после чего машина съехала в кювет.
В Ставропольском районе погиб водитель автомобиля «Бриллианс» при совершении маневра «обгон»
Началась операция по установке железнодорожной арки Крымского моста
Началась операция по установке железнодорожной арки Крымского моста
Ранее судимый мужчина на ул. Победы в Самаре ударил ножом знакомого
Ранее судимый мужчина на ул. Победы в Самаре ударил ножом знакомого
У находившегося в местном розыске тольяттинца нашли коноплю
У находившегося в местном розыске тольяттинца нашли коноплю
На Московском шоссе в Самаре сгорел дачный дом
На Московском шоссе в Самаре сгорел дачный дом
В Самаре гости с табуреткой напали на хозяина и другого посетителя
В Самаре гости с табуреткой напали на хозяина и другого посетителя
В Сызранском районе пропала 84-летняя пенсионерка
В Сызранском районе пропала 84-летняя пенсионерка
сегодня  Воскресенье,27 августа, 14:23
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/08:
USD 59.15
0.01
EUR 69.7
-0.04
Искать
Новости /  В стране  

Посольство РФ предупредило россиян об угрозе терактов в Великобритании

27 августа 2017 09:50
114
Посольство РФ предупредило россиян об угрозе терактов в Великобритании
Также дипломаты рекомендовали гражданам РФ не посещать карнавал в районе Ноттинг-Хилл в Лондоне.

Посольство России в Великобритании предупредило россиян о высоком уровне террористической угрозы в стране. Об этом сообщается в заявлении диппредставительства.

Также дипломаты рекомендовали гражданам РФ не посещать карнавал в районе Ноттинг-Хилл в Лондоне, который состоится 27 и 28 августа. Они напомнили, что на празднике ежегодно фиксируются правонарушения из-за нетрезвых участников карнавала, а учитывая высокую террористическую угрозу, опасность возросла в разы, передает Радио Маяк.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
450
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
481
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7269
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1463
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5815
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1884
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
626
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2279
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2078
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1723
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1887
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
6007
Весь список

Мероприятия
В Самарской области пройдет Всероссийская акция «Ночь кино»
Музей Модерна приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
Жителей Самарской области приглашают сегодня на конно-спортивный фестиваль
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре на Волге по касательной столкнулись две мотолодки

512

В Сызранском районе пропала 84-летняя пенсионерка

200

В Самаре гости с табуреткой напали на хозяина и другого посетителя

165
за неделю

Сборы денег с родителей детей-школьников признаны в Самаре незаконными

1925

В Промышленном районе Самары нашли тело 16-летнего подростка

1914

Самарца оштафовали за шум в квартире, в которой он не проживает

1580
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда