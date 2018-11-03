Порядка 24 млрд рублей выделят за три года на деятельность НКО

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Выступая на форуме активных граждан "Сообщество", Владимир Путин заявил, что порядка 24 млрд рублей планируется выделить в ближайшие три года на деятельность НКО.Глава государства также выразил надежду, что работа НКО будет распространена еще шире, чем на сегодняшний день, передаёт радио Маяк.