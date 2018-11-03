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Новости /  В стране  

Порядка 24 млрд рублей выделят за три года на деятельность НКО

3 ноября 2018 09:21
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Порядка 24 млрд рублей выделят за три года на деятельность НКО
Об этом заявил Владимир Путин.

 Выступая на форуме активных граждан "Сообщество", Владимир Путин заявил, что порядка 24 млрд рублей планируется выделить в ближайшие три года на деятельность НКО.

Глава государства также выразил надежду, что работа НКО будет распространена еще шире, чем на сегодняшний день, передаёт радио Маяк. 

 
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