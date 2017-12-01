Покупатели машин по программам первого и семейного авто не будут платить НДФЛ на скидку
1 декабря 2017 12:53
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При покупке автомобиля по адресным программам поддержки спроса, не будут платить налог на доходы физических лиц на скидку, предоставляемую государством.
Информацию об этом распространило министерство промышленности и торговли РФ.
Отмечается, что НДФЛ не будет взиматься с 10% скидки.
В 2017 года по социально значимым программам было продано 63 тыс. автомобилей. Субсидирование автокредитования стало одной из мер правительства РФ, направленных на развитие и поддержку автомобильной промышленности в стране, пишут "Известия".
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