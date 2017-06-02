Под действие закона о «группах смерти» попадут 7 тысяч пабликов «ВКонтакте»
2 июня 2017 12:53
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После вступления в силу закона о «группах смерти» к уголовной ответственности могут привлечь создателей более 7 тысяч пабликов.
При этом речь идет о тех сообществах «ВКонтакте», которые не пропагандируют суицид, но популяризируют опасные увлечения, например руфинг или зацепинг. Об этом сообщает RT.
Уголовная ответственность предусмотрена законопроектом также за вовлечение несовершеннолетних в «смертельные игры».
Эксперты отмечают, что трудности в правоприменении могут возникнуть со статьей, которая предлагает наказывать лишением свободы на срок до двух лет за «склонение к совершению самоубийства при отсутствии признаков доведения до самоубийства». Но не раскрываются ни содержание самого действия «склонение к самоубийству», ни характеризующие его признаки.
Один из инициаторов этого законопроекта, депутат Виктор Водолацкий, подтвердил возможность наказания администраторов групп, в которых нет прямого призыва к самоубийству.
«Законопроект распространяется и на руферские, и на зацеперские сообщества. Их создатели могут получить уголовное наказание. Всякие действия, которые направлены на призывы молодых людей к ситуациям, связанным с угрозой для их жизни, подпадают под действие этой статьи и могут быть поводом для блокировки и закрытия этих групп», – сообщил он и добавил, что в проект закона еще можно внести поправки.
С начала года в России заблокировали более девяти тысяч «групп смерти», пишет "ФедералПресс".
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