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Почти каждый второй россиянин доволен работой полиции

7 ноября 2017 09:44
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Почти каждый второй россиянин доволен работой полиции Трое из четырех человек обращались в полицию в последние два года.
Трое из четырех человек обращались в полицию в последние два года.

Россиянам предложили оценить работу сотрудников полиции в их населенном пункте. По результатам проведенного исследователями «Левада-центра» соцопроса, довольными работой правоохранительных органов оказались почти половина граждан России (46%), при этом каждый третий респондент (34%) оценил ее негативно.

Таким образом, отмечает «Интерфакс», в России в последние годы наметилась тенденция к увеличению числа довольных полицией граждан. Так, в 2010 году доля таких граждан составляла 27%, а через три года — уже 36%. При этом, каждый пятый затруднился ответить на вопрос социологов.

Отношение сотрудников полиции к гражданам в российском обществе оценивают по-прежнему: 33% считают его безразличным и формальным, 27% — вежливым и предупредительным, 11% — грубым и хамским, 5% — противоправным.

Кроме того, социологи выяснили, что трое из четырех человек обращались в полицию в последние два года, при этом больше половины остались частично недовольны качеством реакции на их проблему, пишут "Известия".

Соцопрос был проведен 20-24 октября среди 1600 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Ранее, сообщал портал iz.ru, по результатам соцопроса ВЦИОМ удалось выяснить, что примерно каждый десятый гражданин России задумывается о переезде из страны.

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