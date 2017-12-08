Почти 150 млрд рублей составил ущерб от коррупции в России за два с лишним года
8 декабря 2017 09:14
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Как сообщил генпрокурор Юрий Чайка в интервью газете "Коммерсантъ", возместить удалось лишь 60% ущерба. По его словам, с 2014 года в России зарегистрировано 122 тыс. коррупционных преступлений. Только за последние три с половиной года осуждено более 45 тыс. человек.
Среди них – 4,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов, более 400 депутатов регионального и муниципального уровня, а также почти 3 тыс. должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, большинство из которых – главы муниципальных образований и местных администраций.
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