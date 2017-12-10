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Новости /  В стране  

Почти 40% граждан РФ никогда не читали Конституцию

10 декабря 2017 10:53
153
Почти 40% граждан РФ никогда не читали Конституцию 27% — читали, но ничего не помнят.
27% — читали, но ничего не помнят.

Две трети граждан РФ осведомлены о том, что 12 декабря в РФ отмечается День Конституции. Однако, как сообщает «Левада-Центр», этот показатель имеет тенденцию снижаться, поскольку в 2015 году он составлял 76%, а в 2016 — уже 70%.
37% респондентов никогда не читали Конституцию, 27% — читали, но ничего не помнят, и почти четверть опрошенных довольно плохо помнят, о чем в ней говорится, пишут "Известия".

Ранее портал iz.ru сообщал, что один из авторов Конституции РФ, доктор юридических наук Сергей Шахрай предложил преподавать школьникам основной закон страны с помощью интерактивных игр и квестов.

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