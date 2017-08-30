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Первое судно прошло под аркой Крымского моста

30 августа 2017 09:51
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Первое судно прошло под аркой Крымского моста Под аркой прошел сухогруз «Святитель Алексий».
Под аркой прошел сухогруз «Святитель Алексий».

На официальном канале YouTube проекта «Крымский мост» опубликовано видео прохода первого судна под аркой моста через Керченский пролив, пишут "Известия".

По информации пресс-службы проекта, под аркой прошел сухогруз «Святитель Алексий», который следовал из Азовского моря в Черное. Находясь под аркой, корабль дал приветственный сигнал.

Ранее «Известия» сообщали, на Крымском мосту завершен морской этап установки железнодорожной арки. До полного окончания строительства арки требуется проделать еще ряд работ. Вместе с арочной конструкцией планируется монтаж аналогичного строения для проезда автомобильного транспорта. 

Фото: most.life
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