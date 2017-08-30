Первое судно прошло под аркой Крымского моста
30 августа 2017 09:51
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На официальном канале YouTube проекта «Крымский мост» опубликовано видео прохода первого судна под аркой моста через Керченский пролив, пишут "Известия".
По информации пресс-службы проекта, под аркой прошел сухогруз «Святитель Алексий», который следовал из Азовского моря в Черное. Находясь под аркой, корабль дал приветственный сигнал.
Ранее «Известия» сообщали, на Крымском мосту завершен морской этап установки железнодорожной арки. До полного окончания строительства арки требуется проделать еще ряд работ. Вместе с арочной конструкцией планируется монтаж аналогичного строения для проезда автомобильного транспорта.
Фото: most.life
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