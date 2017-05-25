Пенсии россиян могут сократить на треть из-за новой инициативы Минфина
25 мая 2017 12:58
136
Министерство финансов РФ выступило с предложением перевести финансирование фиксированной выплаты к пенсии на федеральный бюджет, что бьет по финансированию Пенсионного фонда.
Как пишут «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников, это поможет сохранить пенсионные права граждан при снижении ставки страховых взносов с 30 до 22 %.
Новое предложение может привести к сокращению пенсионных прав граждан, так как основная часть снижения ставки приходится именно на пенсионный взнос. Перевод фиксированной выплаты на попечение бюджета позволит сократить бюджетный трансферт в Пенсионный фонд.
Как сообщает «ФедералПресс», ранее эксперты Международного валютного фонда рекомендовали Москве повысить пенсионный возраст, как следует из доклада МВФ «Заключительное заявление по завершении миссии сотрудников МВФ 2017 года в соответствии со статьей IV».
Фото: pixabay.com.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
850
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
633
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1312
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1430
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1602
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2896
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1536
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1188
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
715
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1081
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2350
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3343
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают