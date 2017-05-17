Пенсии к 2030 году составят лишь четверть зарплаты
17 мая 2017 11:07
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При нынешнем состоянии российской пенсионной системы коэффициент замещения пенсии (соотношение средней пенсии и средней зарплаты) к 2030 году составит всего 23%. Сейчас этот коэффициент составляет 33,7% (при средней зарплате в России в 2016 году, по данным Росстата, в 36 746 рублей и средней пенсии в 12 391 рубль). Такие расчеты привел Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) при Минфине. Как рассказал «Известиям» его директор Владимир Назаров, чтобы этого не допустить, необходимо осуществить ряд структурных реформ, а также популяризировать среди пенсионеров более поздний выход на пенсию.
Правительство готовится предпринять ряд мер по улучшению действующей пенсионной системы. В частности, Минфин и ЦБ подготовили и внесли в правительство новую концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), согласно которой граждане по умолчанию отчисляли бы от 1 до 6% зарплаты в негосударственные пенсионные фонды. Также сейчас готовится госпрограмма по развитию пенсионной системы на 2018–2035 годы. В плане действий правительства по повышению темпов роста экономики, который сейчас готовит Минэкономразвития, будет особый раздел, посвященный «достойной старости».
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