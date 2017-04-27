Отношения России и НАТО находятся в самой низкой точке с момента окончания «холодной войны»
27 апреля 2017 09:33
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"Европа превращается в зону повышенной напряжённости, заявил начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов на конференции по безопасности в Москве.
По его словам, "североатлантический альянс накапливает наступательные вооружения по всей линии соприкосновения с Россией, что нарушает баланс сил и повышают риски военных инцидентов". Кроме того, вызывает беспокойство система противоракетной обороны США в Европе.
По словам Герасимова, "отношения между Россией и НАТО находятся в самой низкой точке с момента окончания "холодной войны", передает Радио Маяк.
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