Осужденным могут разрешить длительные свидания
21 апреля 2017 10:26
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Российское правительство внесло в Государственную думу проект закона, который предполагает разрешение одного длительного свидания в год для осужденных, которые отбывают наказание в колониях особого режима в строгих условиях, а также в тюрьмах на строгом режиме, пишет ФедералПресс.
На сайте кабмина опубликовано распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о внесении изменений в УК РФ.
«ФедералПресс» напоминает: в колониях особого режима отбывают наказание опасные рецидивисты, пожизненно осужденные и те, кому смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный срок или пожизненным заключением.
Осужденные лишены права на длительные свидания. Заключенные колонии особого режима имеют право на два краткосрочных и два длительных свидания в год.
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