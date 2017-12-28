Онищенко призвал убрать оливье и селедку под шубой с новогоднего стола
28 декабря 2017 12:59
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Депутат Госдумы от «Единой России», бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал отказаться в новогодние праздники от традиционных салатов «Оливье» и «Селедка под шубой» и перейти на растительную пищу.
«Все натуральное должно быть. Прошло то время, когда мы салат «Оливье» ели и «Селедку под шубой». Переходите на естественные продукты… растительную, здоровую пищу надо есть, слава богу, она сейчас доступна, соленого меньше надо есть, сладкого тоже», – цитирует Онищенко РИА «Новости».
Также он призвал воздержаться от употребления в праздники крепкого алкоголя. Разрешить себе, по мнению Онищенко, можно разве что бокал шампанского под бой курантов.
«ФедералПресс» напоминает: ранее Онищенко сообщил, что не рекомендует россиянам в новогодние праздники отправляться в экзотические страны. По его мнению, резкая смена климата может плохо сказаться на самочувствии.
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