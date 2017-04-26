Около половины россиян выступает за отставку Медведева
26 апреля 2017 12:46
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Почти половина россиян (45 %) в той или иной степени поддерживают отставку премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Таковы данные апрельского опроса Левада-центра.
«Определенно за» отставку Медведева выступают 18 % участников опроса, сообщает РБК, «Скорее за» – 27 %.
Доверие к премьер-министру начало падать с мая прошлого года. Тогда Медведеву «полностью доверяли» 14 % респондентов. В декабре прошлого года этот показатель понизился до 9 %, а в этом апреле достиг всего 3 %. Доля «совершенно не доверяющих» главе правительства выросла с 14 до 19 %, пишет «ФедералПресс».
На рейтинг Медведева повлиял выход фильма «Он вам не Димон». Кроме того россияне приписывают Медведеву не особенно удачные результаты внутренней политики.
«ФедералПресс» напоминает, на этой неделе были опубликованы результаты опроса об отношении россиян к Владимиру Путину. Почти три четверти (72 %) респондентов заявили, что доверяют президенту. О недоверии сообщили лишь 19 %. Главными достижениями главы государства россияне назвали повышение боеспособности и реформу вооруженных сил (17 %), а также укрепление международных позиций страны (14 %). При этом треть опрошенных отметила, что президенту не удалось справиться с коррупцией.
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