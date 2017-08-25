Около метро «Ботанический сад» в Москве появится бомбоубежище на 1,5 тыс. человек
25 августа 2017 13:50
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Около метро «Ботанический сад» построят бомбоубежище вместимостью 1,5 тыс. человек. Об этом сообщает издание m24.ru со ссылкой на документы Москомархитектуры.
По информации издания, бомбоубежище будет построено в составе многоэтажного жилого комплекса (ЖК) рядом с природно-историческим парком «Останкино». Это будет объект гражданской обороны двойного назначения типа ВУ-А-IV.
Согласно проекту, там же разместят подземный гараж на 790 машино-мест.
Новый ЖК будет состоять из многоквартирных домов не менее девяти этажей. Там разместят более 147 тыс. кв. м жилья.
По проекту там должны появиться детский сад на 120 мест и школы — на 790 мест, пишет РБК.
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