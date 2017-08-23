Около 5 тысяч пилотов в России могут лишиться лицензии
23 августа 2017 11:54
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Росавиация решила признать недействительными программы подготовки коммерческих пилотов в рамках среднего и дополнительного профессионального образования, что может привести к лишению свидетельств около 5 тыс. специалистов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на телеграмму ведомства в адрес Челябинского летного училища гражданской авиации (ЧЛУГА).
«Росавиация отменила свое распоряжение от 2006 года, утверждавшее программы подготовки пилотов коммерческой авиации в образовательных учреждениях России. Таким образом, программы подготовки коммерческих пилотов в рамках среднего и дополнительного профессионального образования, одобренные до 1 января 2016 года, аннулируются», — сообщает издание.
Как заявили источники, данная инициатива может усилить кризис в российской авиационной отрасли.
Ранее СМИ сообщили, что из российских авиакомпаний уволились около 200 пилотов с 2015 года.
Фото Валерий Матыцин/ТАСС.
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