Офицеры российского спецназа получат кавалерийскую и горную подготовку
8 ноября 2017 13:10
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Заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков заявил, что обучение офицеров спецназа будет дополнено кавалерийской и горной подготовкой.
Об этом он рассказал в интервью «Красной звезде».
«Программы подготовки постоянно претерпевают изменения, причём делается это исходя из опыта практического применения Вооружённых Сил. Например, будущих офицеров в обязательном порядке сейчас обучают вопросам применения авиации и артиллерии в бою, то есть каждый выпускник военного вуза может при необходимости быть и авиационным корректировщиком, и наводчиком артиллерийского огня. В программы обучения командиров спецподразделений введены такие новые дисциплины, как горная и конная подготовка», - заявил Панков.
Он отметил, что программа обучения постоянно дополняется и изменяется. Офицеры проходят также основы кибербезопасности. Современные технологии коснулись и процесса обучения – введены электронные учебники, для изучения которых офицерам выданы персональные ноутбуки.
Ранее замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил, что Россия стала мировым лидером по количеству танков, боевых машин пехоты (БМП) и реактивных систем залпового огня (РСЗО). По словам Булгакова, за последние пять лет России удалось обеспечить войска более 25 тысячами единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и 4 тысячами современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения, пишет "ФедералПресс".
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