Обнаружен паразит, лишающий пчел сил и работоспособности
22 ноября 2017 13:34
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Саратовская ветеринарная лаборатория исследовала пробы мертвых пчел и обнаружила возбудитель варроатоза пчел. "Это - инвазионная болезнь личинок, куколок и взрослых пчел, вызываемая клещом Varroa jacobsoni. Клещи зимуют на пчелах, глубоко проникая между брюшными сегментами, и питаются гемолимфой. В результате болезни пчелы ослабевают, потомство рождается маложизнеспособное, тело пчелы перегружается паразитом, снижается устойчивость к заражению различными возбудителями. Клещ способен сохранять в своем теле и активно переносить патогенные для пчел вирусы и бактерии. Продолжительность его жизни короткая: самец погибает сразу после спаривания в ячейке, перед выходом пчелы, из-за того, что его рот не приспособлен для питания. Поэтому можно сказать, что самка работает за двоих. И несмотря на свои малые размеры, вред она наносит в очень даже макроскопических масштабах, лишая пчел жизненных сил и работоспособности", - информируют ветеринары.
Они остаются верны своим традициям - не сообщать место, где обнаружено заболевание. На этот раз они ограничились сообщением "из закрепленной зоны обслуживания", пишет СарБК.
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