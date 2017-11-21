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Новости /  В стране  

Обладательнице рекордного выигрыша в 506 млн руб. начали поступать угрозы от вымогателей

21 ноября 2017 10:19
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Обладательнице рекордного выигрыша в 506 млн руб. начали поступать угрозы от вымогателей Об этом рассказали ее родственники.
Об этом рассказали ее родственники.

Жительнице Воронежской области, которая стала обладательницей крупнейшего за историю российских лотерей приза в 506 млн руб, начали поступать угрозы от вымогателей. Об этом рассказали родственники пенсионерки, сообщает «Вести.Воронеж».

В связи с этим женщине и ее дочери пришлось удалить страницы в социальных сетях. Кроме того, как отмечает «Вести.Воронеж», женщине поступают многочисленные сообщения с просьбами о помощи.

О выигрыше участником лотереи «Русское лото» джекпота в 506 млн руб. стало известно 5 ноября. Приз разыгрывался в этот же день в ходе «тв-трансляции 1204-го тиража лотереи на одном из федеральных телеканалов». Выигрыш стал самым крупным за всю историю России. В билете у победителя оказались зачеркнуты все 15 выигрышных номеров.

Спустя несколько дней «Почта России» сообщила, что за джекпотом никто не явился, и занялась поиском победителя. 63-летняя победительница нашлась в Воронежской области. Женщина и ее дочь говорили, что часть денег отдадут на благотворительность, пишет РБК.


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