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Объем незастрахованных рисков в РФ превышает квадриллион рублей

27 ноября 2017 12:19
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Объем незастрахованных рисков в РФ превышает квадриллион рублей Из них 850 трлн рублей приходятся на риски, относящиеся к физлицам.
Из них 850 трлн рублей приходятся на риски, относящиеся к физлицам.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил Банку России проект создания национального риск-офиса — центра по управлению социальными и экономическими рисками, в котором будет обрабатываться статистика различных ведомств. ВСС оценил стоимость проекта в 1 млрд рублей и без участия государства обещает организовать его в течение трех—пяти лет.

По расчетам союза, общий объем незастрахованных рисков в РФ в 14 раз превышает размер ВВП и равен 1,3 квадрлн рублей, сообщает Коммерсант. Из них 850 трлн рублей приходятся на риски, относящиеся к физлицам.

В подготовленной для ЦБ презентации проекта карта российских рисков наложена на глобальную карту. Из этого сравнения следует, что российские риски выше глобальных по пяти пунктам: рост числа хронических заболеваний, риск финансового кризиса, развал государства и кризис управления, рост криминальной активности, масштабные техногенные катастрофы.

В презентации также отмечается, что в 2016 году в мире на страхование потрачено в среднем $638 на человека. В странах Евросоюза этот показатель составляет примерно 3000 долларов. В России объем страховой премии в расчете на одного жителя равен 8100 рублям (около $120).

ЦБ поддерживает проект на уровне идеи, отмечая, что она нуждается в «глубокой проработке». Вопрос финансирования проекта с Банком России не обсуждался. При этом отмечается, что если страховщики представят государству схему работающего механизма риск-офиса, частно-государственное партнерство для его создания вполне возможно, пишет ФедералПресс.

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