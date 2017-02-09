Новый антирекорд: сборная России опустилась на 61-е место рейтинга ФИФА
9 февраля 2017 14:00
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Российская сборная опустилась в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) на пять позиций по сравнению с прошлым месяцем и установила новый антирекорд.
Согласно обновленной версии рейтинга ФИФА, национальная команда теперь занимает 61-е место с 592 рейтинговыми баллами в активе. Свою последнюю игру российские футболисты провели в ноябре 2016 года.
Возглавила рейтинг снова аргентинская сборная. Также в первой десятке оказались Бразилия, Германия, Чили, Бельгия, Франция, Колумбия, Португалия, Уругвай и Испания.
Самый высокий подъем совершил Камерун, сборная которого поднялась на 29 мест и заняла 33 позицию в рейтинге благодаря своей победе на Кубке Африки. А вот самое низкое падение показал Кот-д’Ивуар, в сравнении с прошлым месяцем потерявший сразу 13 строчек – в обновленном рейтинге его сборная находится на 47-м месте.
«ФедералПресс» напоминает: в рейтинге ФИФА учитывается результат проведенных матчей каждой сборной за отчетный период времени, а также коэффициент важности матчей и турниров, уровень соперника и множество других факторов. В зачете рейтинга учитываются матчи, проведенные за последние 48 месяцев, однако коэффициент значимости каждого из них сокращается по мере увеличения срока давности игры.
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